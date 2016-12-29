Иконы стиля 2016

Купила 5 белых футболок за 800₽ на каждый день. Великолепно себя чувствую. Зимой поверх тёплый свиторок :) доброе утро :) Reply

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иди качай жопу Reply

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Спустила ничтожно мало на обычную одежду, но ну ооооочень много на одежду для спорта. Люблю в зеркале в зале видеть нравящееся мне отражение, дабы еще больше мотивироваться. Открытие года для меня- топы от Victoria Secret, сексуальнее их нет, на мне по крайней мере :) Reply

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зал -- не подиум

главное, чтобы было удобно Reply

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самое запоминающийся ее наряд - платье паучихи :-) Reply

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страшно, да Reply

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А сколько спускают на наряд на корпоратив, на сооружение замка на голове?! На днях у нас прошёл корпоратив! Я самая изящная, и мне со своим натренированным xs аж неловко среди М-очек, все такие крупные, широкие ... Reply

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накидала салат в их вшивые домики на головах? Reply

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Очень согласна. Раньше любила и гналась за покупкой новой брендовой шмотки, а сейчас так пофиг. Нынче это все очень второстепенно. Не нравится, когда человек кичится брендами, шубами и тд. Reply

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да были б ещё шубы приличные бгг Reply

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Шеннон Пёрсер одета в стильный ватник, как я понял? Reply

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в очень стильный Reply

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Да никаких особых трат на одежду в этом году не было. Юбки покупала и шубу купила, которая, видимо, не пригодится. Reply

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и всё? Reply

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Мишель - представитель негроидной расы.

У нее на генном уровне проявляется желание носить яркую одежду, как носили ее предки в десятом поколении: кусок яркой тряпки.

В такой цветовой гамме она чувствует себя комфорно.

Для меня характерны более спокойные тона в одежде, без цыганщины.

Всю одежду в этом году умудрилась купить в стиле (о, ужас! поздней Ольги Бузовой!) - уютная домашняя телочка. Reply

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по-моему, это просто безвкусица, которую нельзя оправдывать наследием предков Reply

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Не считала) не много. Вещи покупаю по необходимости, а необходимость в поддержании определенного стиля есть. Я ношу одежду по массе причин)) но прикрытие изъянов, слава богу, в этот список не входит. Есть у меня определенное стремление к неформальности с детства, и мне нравится вносить это в обычную жизнь, сочетать, хитрить и пр. Люблю прикладывать свои стародревние панковские фишки к современной моде и стремлению быть более-менее симпатичной женщиной. Люблю "неформальные" бренды. Люди явно отмечают, что у меня есть свой стиль, типа "ну это ты так можешь". Но чаще лень дает о себе знать определенным набором вещей, который тоже "мой". "Вкус у меня есть, денег у меня нет, вот что"(С))) Reply

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а были б деньги, купила версаче? ) Reply

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Мда люди долбаебы.

Тысяч 20 не больше Reply

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носки что ли наконец купил? Reply

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У Мишель Обамы какие-то тренировки неправильные. Фигура получилась еще более тяжелой, чем могла бы быть. И плечи большие, и качество тела странное.

Сейчас еще у нас, наверное, икон выбирать будут ;) Reply

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да есть ли вообще эти тренировки Reply

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На белье красивое деньги тратила, люблю красивое нижнее белье, а так, пара джинс, пара сарафанов на лето, много на одежду не тратила, смысла не было ибо беременная была Reply

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беременная -- потому что бельё красивое купила? Reply

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Гладя на позитивную пару с верхнего фото, не могу отделать от тревожности.

Явственно ощущаю дремлющую, но реальную угрозу физического насилия от человека слева!



А вот справа обычный чел. Возможно он по профессии фокусник или не крупный биржевой маклер. Короче располагающий к доверительному общению парень.



Edited at 2016-12-29 08:30 am (UTC) Reply

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он просто не стильный Reply

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Пару футболок на лето, платье (и то, не покупала бы, если бы не день рождения и празднование всей семьей в ресторане) и пальто. Reply

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Ты так зависишь от мнения окружающих и ищешь отмазки своим поступкам? Зачем? Reply

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ну стиль все-таки не совсем бесполезная хрень: красивому телу - красивая одежда!) другое дело, что в гламурных журналах очень странные представления о моде Reply

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зачем красивому телу норковая шуба? Reply

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Достаточно, но радости особой не принесло. Reply

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Сем. труханы, две пары носок и стельки с алюминиевым напылением из шиншиллы на крокодиловой коже. Reply

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скока по деньгам вышло? Reply

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А я из размера XL перешла в размер M и S и поэтому полностью сменила гардероб. Вместо балахонов-свитеров купила платья 46-44 размера. Кайфую теперь. Когда уменьшусь до размера 44-42, опять одежду поменяю. Благо доходы позволяют делать это безболезненно для бюджета. Reply

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вот и умница Reply

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три пуховика средней ценовой категории - около 120 тыщ

повседневный гардероб (джинсы, брюки, платья, рубашки, свитеры, футболки) - около 200 тыщ

вечерние и элегантные платья - около 80 тыщ

плащ, ветровка, одежда для путешествий - 100 тыщ

различная обувь - около 70 тыщ

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пуховики по 40, а вся обувь за 70?

не туда акценты делаешь! Reply

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Дизайнер Мишель Обамы демонстративно отказалась наряжать новую первую леди Меланью Трамп. Напугала ежа голой задницей. Новая первая леди наверняка счастлива, что ей не будут всучивать диванные обивки и пожар в джунглях Амазонии))

Ох как достали норковые офисные письки! И ведь норка похожа на лишайную кошку, умершую от старости своей смертью. Того и гляди из шубы посыпется перхоть. Глядя на шубы из бедных животных, выращиваемых в ужасных условиях на убой и потому так плохо выглядящих, думаешь, за что ей это и зачем дура насосала на эту шубу. Да и зимы не годятся на норку - или дождь или сильный мороз. И смотрит такая курица свысока - еще поверх шубы разложит руки с толстыми пальцами и нарощенными такими же толстыми когтями в стразах. Икона стиля масштаба бухгалтерии.

Трачу и тратила преимущественно на обувь, обувь должна быть качественной - она выдает или стильность,или безвкусицу и неряшливостью

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Да не сосала она, это потребительский кредит, или рассрочка. Reply

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В этом году на одежду тратила не много.

Наряды Мишель Обамы - это конечно стиль, да)))

Вчера корпоратив у нас был, в нашей организации дам не много и все они прилично одеты. Но в ресторане были еще люди из другой компании - вот я насмотрелась на икон стиля) Шальные императрицы! Reply

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а у нас была тема корпоратива 19 век :) причем почти все умудрились соблюсти дресс-код Reply

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Я с тобой полностью согласна, я никогда не делала из одежды культ. Но как-то так получается, что я себе почти раз в неделю что-то покупаю, сложно мне мимо витрины пройти Reply

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а я могу долго ничего не покупать, а потом как зайду в торговый центр, так сразу покупаю чуть ли не баул :) Reply

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Чорт! А я вечно плачуогромные деньги за какую то рвань! Reply

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Тоже стала вляпываться в такое дело( Reply

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Спустила, как обычно. Не больше не меньше. Вот на новогоднее нижнее бельё потратилась, это да )))



А вообще, я бы себе ещё одни джинсы без карманов задних бы прикупила, но нигде не могу больше найти... один раз видела в левис, так они только 27 и 28 размеров были.... Reply

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на бельё -- можно Reply

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На одежду последние полгода не трачу, все спускаю на спортзал и индивидуальные занятия с тренером. Сама пробовала заниматься, но упражнения неправильно делаю, нужен контроль. Reply

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