Иконы стиля 2016
Мне очень нравятся красивые люди, которые не прячутся за дорогой и, якобы, стильной одеждой. Красивое тело -- оно в любом тряпье и без одежды прекрасно.
Уверена, что так же считает любой здравомыслящий человек. Но где здравомыслие, а где общественное мнение? Эти два понятия давно не пересекаются.
Популярное английское издание «The Guardian» разродилось под конец года премией «Иконы стиля».
Фото: Leigh Vogel/WireImage
Первое место заняла вот она -- Мишель Обама, бывшая первая леди США.
Посмотрите внимательно -- по мнению прогрессивной общественности, эта женщина в драпировке дивана и портьер Колонного зала Дома союзов является самой стильной в уходящем году:
Фото: соцсети
Платье-диван, платье-портьера. Платье вырви глаз, платье попугай какаду. Как женщину в таких нарядах можно было признать иконой стиля уходящего года?!
Впрочем, всё становится сразу понятно, когда смотришь на следующую за Мишель номинантку на премию. Это героиня сериала «Очень странные дела» Барб, которую сыграла актриса Шеннон Пёрсер.
Смотрите внимательно, это -- стиль:
Фото: Netflix
Сквозь платье просвечивают две жирных складки на животе, а премию ей дали за воплощение подросткового стиля. По-моему, не хватает только прыщей, чтобы совсем уж точно соответствовать образу.
А, может, хватит уже прятаться за одежду и стиль?
Все те, кто пакует свою некондицию под одеждой, не заслуживают ничего, кроме смеха и жалости.
Когда говорю «все», то подразумеваю всех тех, кто считает одежду жизненно важной вещью. В том числе, и нашу женщину Эвелину Хромченко -- нашу отечественную стильняшку:
Фото: veseley.com
Начиная от норковых офисных писек с одутловатыми мордами в метро, которые с непонятным превосходством смотрят на окружающих, и заканчивая пьяными и обвисшими алкашками на светских раутах в дизайнерских платьях за миллион. Все они -- очень странные люди с фимозом чувства прекрасного.
Все они, как женщины, давно не представляют ценности.
Согласны?
Сколько вы спустили на одежду в уходящем году?
Уверена, что так же считает любой здравомыслящий человек. Но где здравомыслие, а где общественное мнение? Эти два понятия давно не пересекаются.
Популярное английское издание «The Guardian» разродилось под конец года премией «Иконы стиля».
Фото: Leigh Vogel/WireImage
Первое место заняла вот она -- Мишель Обама, бывшая первая леди США.
Посмотрите внимательно -- по мнению прогрессивной общественности, эта женщина в драпировке дивана и портьер Колонного зала Дома союзов является самой стильной в уходящем году:
Фото: соцсети
Платье-диван, платье-портьера. Платье вырви глаз, платье попугай какаду. Как женщину в таких нарядах можно было признать иконой стиля уходящего года?!
Впрочем, всё становится сразу понятно, когда смотришь на следующую за Мишель номинантку на премию. Это героиня сериала «Очень странные дела» Барб, которую сыграла актриса Шеннон Пёрсер.
Смотрите внимательно, это -- стиль:
Фото: Netflix
Сквозь платье просвечивают две жирных складки на животе, а премию ей дали за воплощение подросткового стиля. По-моему, не хватает только прыщей, чтобы совсем уж точно соответствовать образу.
А, может, хватит уже прятаться за одежду и стиль?
Все те, кто пакует свою некондицию под одеждой, не заслуживают ничего, кроме смеха и жалости.
Когда говорю «все», то подразумеваю всех тех, кто считает одежду жизненно важной вещью. В том числе, и нашу женщину Эвелину Хромченко -- нашу отечественную стильняшку:
Фото: veseley.com
Начиная от норковых офисных писек с одутловатыми мордами в метро, которые с непонятным превосходством смотрят на окружающих, и заканчивая пьяными и обвисшими алкашками на светских раутах в дизайнерских платьях за миллион. Все они -- очень странные люди с фимозом чувства прекрасного.
Все они, как женщины, давно не представляют ценности.
Согласны?
Сколько вы спустили на одежду в уходящем году?
главное, чтобы было удобно
Мишель Обама
Re: Мишель Обама
Шеннон Пёрсер одета в стильный ватник, как я понял?
У нее на генном уровне проявляется желание носить яркую одежду, как носили ее предки в десятом поколении: кусок яркой тряпки.
В такой цветовой гамме она чувствует себя комфорно.
Для меня характерны более спокойные тона в одежде, без цыганщины.
Всю одежду в этом году умудрилась купить в стиле (о, ужас! поздней Ольги Бузовой!) - уютная домашняя телочка.
Тысяч 20 не больше
Сейчас еще у нас, наверное, икон выбирать будут ;)
Явственно ощущаю дремлющую, но реальную угрозу физического насилия от человека слева!
А вот справа обычный чел. Возможно он по профессии фокусник или не крупный биржевой маклер. Короче располагающий к доверительному общению парень.
Edited at 2016-12-29 08:30 am (UTC)
не больше млн
Re: не больше млн
одежда
Re: одежда
повседневный гардероб (джинсы, брюки, платья, рубашки, свитеры, футболки) - около 200 тыщ
вечерние и элегантные платья - около 80 тыщ
плащ, ветровка, одежда для путешествий - 100 тыщ
различная обувь - около 70 тыщ
не туда акценты делаешь!
Ох как достали норковые офисные письки! И ведь норка похожа на лишайную кошку, умершую от старости своей смертью. Того и гляди из шубы посыпется перхоть. Глядя на шубы из бедных животных, выращиваемых в ужасных условиях на убой и потому так плохо выглядящих, думаешь, за что ей это и зачем дура насосала на эту шубу. Да и зимы не годятся на норку - или дождь или сильный мороз. И смотрит такая курица свысока - еще поверх шубы разложит руки с толстыми пальцами и нарощенными такими же толстыми когтями в стразах. Икона стиля масштаба бухгалтерии.
Трачу и тратила преимущественно на обувь, обувь должна быть качественной - она выдает или стильность,или безвкусицу и неряшливостью
В этом году на одежду тратила не много.
Наряды Мишель Обамы - это конечно стиль, да)))
Вчера корпоратив у нас был, в нашей организации дам не много и все они прилично одеты. Но в ресторане были еще люди из другой компании - вот я насмотрелась на икон стиля) Шальные императрицы!
А вообще, я бы себе ещё одни джинсы без карманов задних бы прикупила, но нигде не могу больше найти... один раз видела в левис, так они только 27 и 28 размеров были....
потратила на абонемент
Re: потратила на абонемент