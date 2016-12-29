Иконы стиля 2016

Мне очень нравятся красивые люди, которые не прячутся за дорогой и, якобы, стильной одеждой. Красивое тело -- оно в любом тряпье и без одежды прекрасно.

Уверена, что так же считает любой здравомыслящий человек. Но где здравомыслие, а где общественное мнение? Эти два понятия давно не пересекаются.

Популярное английское издание «The Guardian» разродилось под конец года премией «Иконы стиля».


Фото: Leigh Vogel/WireImage

Первое место заняла вот она -- Мишель Обама, бывшая первая леди США.


Посмотрите внимательно -- по мнению прогрессивной общественности, эта женщина в драпировке дивана и портьер Колонного зала Дома союзов является самой стильной в уходящем году:


Фото: соцсети

Платье-диван, платье-портьера. Платье вырви глаз, платье попугай какаду. Как женщину в таких нарядах можно было признать иконой стиля уходящего года?!

Впрочем, всё становится сразу понятно, когда смотришь на следующую за Мишель номинантку на премию. Это героиня сериала «Очень странные дела» Барб, которую сыграла актриса Шеннон Пёрсер.

Смотрите внимательно, это -- стиль:


Фото: Netflix

Сквозь платье просвечивают две жирных складки на животе, а премию ей дали за воплощение подросткового стиля. По-моему, не хватает только прыщей, чтобы совсем уж точно соответствовать образу.

А, может, хватит уже прятаться за одежду и стиль?

Все те, кто пакует свою некондицию под одеждой, не заслуживают ничего, кроме смеха и жалости.

Когда говорю «все», то подразумеваю всех тех, кто считает одежду жизненно важной вещью. В том числе, и нашу женщину Эвелину Хромченко -- нашу отечественную стильняшку:


Фото: veseley.com

Начиная от норковых офисных писек с одутловатыми мордами в метро, которые с непонятным превосходством смотрят на окружающих, и заканчивая пьяными и обвисшими алкашками на светских раутах в дизайнерских платьях за миллион. Все они -- очень странные люди с фимозом чувства прекрасного.

Все они, как женщины, давно не представляют ценности.

Согласны?

Сколько вы спустили на одежду в уходящем году?


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    anna_kud
    Купила 5 белых футболок за 800₽ на каждый день. Великолепно себя чувствую. Зимой поверх тёплый свиторок :) доброе утро :)
    cat_masor
    Спустила ничтожно мало на обычную одежду, но ну ооооочень много на одежду для спорта. Люблю в зеркале в зале видеть нравящееся мне отражение, дабы еще больше мотивироваться. Открытие года для меня- топы от Victoria Secret, сексуальнее их нет, на мне по крайней мере :)
    Мишель Обама
    petite_sirah8
    самое запоминающийся ее наряд - платье паучихи :-)
    aria7711
    А сколько спускают на наряд на корпоратив, на сооружение замка на голове?! На днях у нас прошёл корпоратив! Я самая изящная, и мне со своим натренированным xs аж неловко среди М-очек, все такие крупные, широкие ...
    arina007s
    Очень согласна. Раньше любила и гналась за покупкой новой брендовой шмотки, а сейчас так пофиг. Нынче это все очень второстепенно. Не нравится, когда человек кичится брендами, шубами и тд.
    kovaler_2014

    Шеннон Пёрсер одета в стильный ватник, как я понял? 

    be_stronger13
    Да никаких особых трат на одежду в этом году не было. Юбки покупала и шубу купила, которая, видимо, не пригодится.
    rosylife
    Мишель - представитель негроидной расы.
    У нее на генном уровне проявляется желание носить яркую одежду, как носили ее предки в десятом поколении: кусок яркой тряпки.
    В такой цветовой гамме она чувствует себя комфорно.
    Для меня характерны более спокойные тона в одежде, без цыганщины.
    Всю одежду в этом году умудрилась купить в стиле (о, ужас! поздней Ольги Бузовой!) - уютная домашняя телочка.
    miss_tramell
    по-моему, это просто безвкусица, которую нельзя оправдывать наследием предков
    Сандра Филиппова
    Не считала) не много. Вещи покупаю по необходимости, а необходимость в поддержании определенного стиля есть. Я ношу одежду по массе причин)) но прикрытие изъянов, слава богу, в этот список не входит. Есть у меня определенное стремление к неформальности с детства, и мне нравится вносить это в обычную жизнь, сочетать, хитрить и пр. Люблю прикладывать свои стародревние панковские фишки к современной моде и стремлению быть более-менее симпатичной женщиной. Люблю "неформальные" бренды. Люди явно отмечают, что у меня есть свой стиль, типа "ну это ты так можешь". Но чаще лень дает о себе знать определенным набором вещей, который тоже "мой". "Вкус у меня есть, денег у меня нет, вот что"(С)))
    Ольга Татаренкова
    У Мишель Обамы какие-то тренировки неправильные. Фигура получилась еще более тяжелой, чем могла бы быть. И плечи большие, и качество тела странное.
    Сейчас еще у нас, наверное, икон выбирать будут ;)
    esina_ekaterina
    На белье красивое деньги тратила, люблю красивое нижнее белье, а так, пара джинс, пара сарафанов на лето, много на одежду не тратила, смысла не было ибо беременная была
    chessplace
    Гладя на позитивную пару с верхнего фото, не могу отделать от тревожности.
    Явственно ощущаю дремлющую, но реальную угрозу физического насилия от человека слева!

    А вот справа обычный чел. Возможно он по профессии фокусник или не крупный биржевой маклер. Короче располагающий к доверительному общению парень.

    Edited at 2016-12-29 08:30 am (UTC)
    hactehbko
    Пару футболок на лето, платье (и то, не покупала бы, если бы не день рождения и празднование всей семьей в ресторане) и пальто.
    no_vvorries
    Ты так зависишь от мнения окружающих и ищешь отмазки своим поступкам? Зачем?
    over900
    ну стиль все-таки не совсем бесполезная хрень: красивому телу - красивая одежда!) другое дело, что в гламурных журналах очень странные представления о моде
    vasileksa
    Достаточно, но радости особой не принесло.
    не больше млн
    samaswal
    Сем. труханы, две пары носок и стельки с алюминиевым напылением из шиншиллы на крокодиловой коже.
    одежда
    Екатерина Вдовенко
    А я из размера XL перешла в размер M и S и поэтому полностью сменила гардероб. Вместо балахонов-свитеров купила платья 46-44 размера. Кайфую теперь. Когда уменьшусь до размера 44-42, опять одежду поменяю. Благо доходы позволяют делать это безболезненно для бюджета.
    dea1511
    три пуховика средней ценовой категории - около 120 тыщ
    повседневный гардероб (джинсы, брюки, платья, рубашки, свитеры, футболки) - около 200 тыщ
    вечерние и элегантные платья - около 80 тыщ
    плащ, ветровка, одежда для путешествий - 100 тыщ
    различная обувь - около 70 тыщ
    Катя Щербакова
    Дизайнер Мишель Обамы демонстративно отказалась наряжать новую первую леди Меланью Трамп. Напугала ежа голой задницей. Новая первая леди наверняка счастлива, что ей не будут всучивать диванные обивки и пожар в джунглях Амазонии))
    Ох как достали норковые офисные письки! И ведь норка похожа на лишайную кошку, умершую от старости своей смертью. Того и гляди из шубы посыпется перхоть. Глядя на шубы из бедных животных, выращиваемых в ужасных условиях на убой и потому так плохо выглядящих, думаешь, за что ей это и зачем дура насосала на эту шубу. Да и зимы не годятся на норку - или дождь или сильный мороз. И смотрит такая курица свысока - еще поверх шубы разложит руки с толстыми пальцами и нарощенными такими же толстыми когтями в стразах. Икона стиля масштаба бухгалтерии.
    Трачу и тратила преимущественно на обувь, обувь должна быть качественной - она выдает или стильность,или безвкусицу и неряшливостью
    irinapud

    В этом году на одежду тратила не много.
    Наряды Мишель Обамы - это конечно стиль, да)))


    Вчера корпоратив у нас был, в нашей организации дам не много и все они прилично одеты. Но в ресторане были еще люди из другой компании - вот я насмотрелась на икон стиля) Шальные императрицы!

    dea1511
    а у нас была тема корпоратива 19 век :) причем почти все умудрились соблюсти дресс-код
    jbs_julia
    Я с тобой полностью согласна, я никогда не делала из одежды культ. Но как-то так получается, что я себе почти раз в неделю что-то покупаю, сложно мне мимо витрины пройти
    dea1511
    а я могу долго ничего не покупать, а потом как зайду в торговый центр, так сразу покупаю чуть ли не баул :)
    rinatlevi
    Чорт! А я вечно плачуогромные деньги за какую то рвань!
    olgeya_krasa
    Спустила, как обычно. Не больше не меньше. Вот на новогоднее нижнее бельё потратилась, это да )))

    А вообще, я бы себе ещё одни джинсы без карманов задних бы прикупила, но нигде не могу больше найти... один раз видела в левис, так они только 27 и 28 размеров были....
    потратила на абонемент
    fruktina
    На одежду последние полгода не трачу, все спускаю на спортзал и индивидуальные занятия с тренером. Сама пробовала заниматься, но упражнения неправильно делаю, нужен контроль.
    Re: потратила на абонемент
    miss_tramell
    ты не можешь освоить технику выполнения?
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