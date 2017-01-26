Выставка-распродажа русских девок в ОАЭ

Давно всем понятно, что модель и проститутка -- слова-синонимы. Если в 90-х некоторые модели могли ещё хоть как-то оправдаться достойными гонорарами, то сегодня, когда им платят копейки, все понимают, на какие деньги тёлки путешествуют по миру и делают отвратительные себяшки на фоне достопримечательностей.

Больше фото -- больше сисек и писек -- больше лайков и подписчиков -- выше рейтинг. А, значит, и цена за отсос, анал и прочие извращения.


Фото: mp3klip.com

Многие западные СМИ сегодня обсуждают русских инстаграмщиц, называя их проститутками.

Это у нас они -- чёрные дыры соцсетей, а во всём мире их оценивают правильно -- продажные бабы.


Как протекает жизнь модели?

Она, собрав чемодан, летит на модный показ. На самом деле, показ тут -- лишь ширма. Девушку заранее покупают, чтобы поселив в отеле, трахать круглыми сутками, выпуская на прилегающий пляж -- сделать парочку снимков для Инстаграма.

Модель-проститутка моется, красится, выходит на балкон или, в лучшем случае, в кафе, делает пару снимков, и -- снова сосать и трахаться.

Фоточки вывешиваются в соцсетях, чтобы показать, насколько модель успешна, самодостаточна и, главное, что дорого стоит.


Фото: Инстаграм

Если девушку всё-таки можно вывезти заграницу, то вот тупого колхоза извести из неё нельзя. Колхоз -- это не только аттестат с тройками, это, скорее, чувство уместности, о котором я часто вам говорю.

В Амстердаме, например, есть Красные фонари. Там проститутки стоят в витринах -- это уместно. Наши модели уместности не понимают -- они неуместны всюду.

Например, на днях наши модели слетелись в ОАЭ на фотосъёмку.

Ну, типа модный показ и всё такое, как я описала по схеме выше. Некоторых из них поселили в семейный отель, на фоне которого -- ввиду загруженного графика, видимо -- девушки стали делать себяшки.

Работали, устали, выбежали на балкон покурить, сделали снимок.


Фото: Инстаграм

Заметив небывалое обилие инстаграмных тэгов, ведущих на название отеля, управляющие Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah зассали. Гостиница-то семейная, а кто захочет жить в ней, если там -- проститутки?!

«ОАЭ -- арабская страна. Мы не хотим видеть название нашей гостиницы под снимками полуобнаженных девушек в соцсетях», -- заявил представитель отеля.

Наши тёлки пока затаились. Видимо, работают головой. Впрочем, я подозреваю, что они скажут -- девки даже не поймут, о чём речь.

Неуместно трахаться в семейном отеле со спонсорами. Неуместно пилить свои сиськи из арабской страны. Неуместно вообще называть себя звездой Инстаграма, если по-сути ты являешь чёрной дырой между ног.

Вы соблюдаете нормы, которые приняты в обществе, или лезете в чужой монастырь со своим уставом? Как вы относитесь к неуместным людям?


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    pussycunt
    Слышала эту скандальную историю, связанную с недавноброшенной Боней.
    Как она живет в этом вечном позоре,
    Вика Боня – уже само это сочетание несет криминальный оттенок (Бони и Клайд).
    Боня – женщина, известная сейчас в узких кругах тем, что за ней постоянно тянется шлейф прошлых прегрешений, скандалов и интриг, которых не мало: вечные разборки, суды, сплетни, грязь.
    Ее популярность, как говорится, с душком.
    И какой уважающий себя мужчина это выдержит.
    Даже управляющие отелей не выдерживают.
    Ольга Кучеренко
    Такое впечатление, что они могут выбирать отель. Куда привезли, туда и привезли. Или ей что, отказываться?))) типа это семейный отель, я там жить не буду, потому что я путана.
    Скорее, эта проблема на совести спонсоров.
    Ну а отель тоже лицемеры. А то они не видят кого селят.
    miss_tramell
    ну, хотя бы можно не вываливать телеса в семейном отеле и на прилегающей территории
    отработали тихонько и домой
    ra_ste
    интересно, а с ценой качество растет не?
    Оксана Мисник
    В чужой монастырь со своим уставом не лезу. Уважаю правила чужих стран,городов, монастырей. Это такт и правила хорошего тона для мало-мальски думающего человека. К неуместным людям отношусь в зависимости от степени неуместности. От терпимости до отвращения.
    Алексей Мизарев
    Соглашусь с Вашим мнением.... =) Голова дана, чтоб думать ей, а не только глубину возможностей показывать! ))))))

    Edited at 2017-01-26 08:11 am (UTC)
    Алексей Мизарев
    Я вот и думаю, на какие шиши такая роскошная жизнь?))) Если вряд ли им столько платят за съёмки и рекламу отбеливающих полосок для зубов..... XD
    arina007s
    Знакомая так ездила в Дубай. Поселили в отеле, оплачивали проживание, если тебя кто-то выбрал из спонсоров и ты согласна, то еще заработаешь денег. Если ты против, никто настаивать не будет, но вернешься с пустым кошельком. Я нейтрально отношусь к этим девушкам, с некоторой брезгливостью. А вот мужчин, которые ведутся на них, не уважаю, сразу в моих глазах падают.
    sonnelon

    Они не достойны никакого обсужденя... даже говорить о них не хочется. Позор нации и новый повод пообсуждать русских в иностранных сми

    dea1511
    а я хотела бы быть такой "шЫкарной", но только не в ОАЭ. Я слышала, там за проституцию и даже подозрение в этом - сразу тюрьма. Посмотрела на эти фотки и решила, что я слишком скромная и даже беспонтовая. Мне понравилось летнее платье и особенно зеленый халат :)
    zhena_tadjika
    В принципе, не нравится, когда "гости" не соблюдают местные традиции и нормы поведения - как у нас в стране, так и за рубежом.

    А на счет девиц я задаюсь вопросом: в какой момент происходит этот щелчок в голове девушки, что деньги и близость к luxury-жизни становятся важнее чувства собственного достоинства?
    miss_tramell
    у них смещены моральные ценности
    собственное достоинство они видят в наличии дорогой сумки в руках
    eva_edemovna
    Видела я таких моделей) Часто летаю в Милан, и последний раз видела стайку молоденьких девочек. И вроде как можно подумать, что на показ летят: худенькие, тоненькие, молоденькие. Но выдавали их татуировки, наращенные ресницы и сделанные губы. В мою давнюю юность был короткий опыт хождения по кастингам. Так там даже крашенные волосы, макияж были табу по контракту. Не говоря уже про тату, пирсинг и другие модификации тела.
    be_stronger13
    С неуместными девицами не завязываю никаких знакомств, дружб, разговоров. Они и вправду везде и норовят перезнакомиться со всеми, кто может вывести их на контакт с обеспеченными мужчинами.
    Очень липучие девки, с такими неприлично сидеть даже за одним столиком. Про них действительно все уже знают.
    xena_dali
    Во время последнего отдыха плавали на яхте в компании, где была одна инста стар (как потом узнала), не со спонсором, к друзьям приехала. Но бедная девочка. пока все отдыхали она переодела пять купальников и непрерывно фоткалась, реально из часов 6, что мы катались - 5 часов занял фото сет. Ну это же жизнь ради инстаграма какая-то...
    D.✮ Dрагоценная
    А я думала, они просто хорошо замужем, ну или женихи у них состоятельные. А тут - проститутки! Лена, ты разбила мои иллюзии.
    An4ylina
    Соблюдаю, но меня по арабским курортам никто не возит. Повезли бы, другой разговор.

    Этим барышням надо было в тряпки укутаться? По местным-то традициям. Ничо страшного, переживут арабы. Тем более, что за каждую минуту пребывания уплачено. Выгнали бы их сразу, и всё. Не то не видели наивные святоши, кто к ним в отель приехал.

    Бездна лицемерия и двойных стандартов.
    Ekaterina Skobeleva
    соблюдаю нормы, прежде чем лететь в какую-то страну изучаю, хотя бы обзором историю и традиции - это интересно, помогает понять окружающих их поведение и не нарваться на неприятности.

    насчет телок, они идут на инсаграмную жизнь, понимая что им не светит что-то большее в реальном мире. знакома только с одной такой моделью, сдвиг в голове у нее лет с 14, сначала с мамой по клубам ходила, потом со знакомыми теперь через инстаграм летает на курорты. образование 9 классов, на всех смотрит как на говно, себя считает успешной и состоявшейся.
    Павел К
    Никакой закон не нарушен значит проблем нет. Руководство отеля может пойти лесом со своими претензиями.
    Сандра Филиппова
    Ну какбе стараюсь соблюдать, да, но в меру. Стараюсь мягко "отвоевать" себе приемлемый уровень комфортности, который не будет оскорблять чувства ближних. В арабской стране сиськи не вывалю ровно так же, как и в России, т.к. некоторые рамки приличий у уместности, считаю, должны характеризовать человека всегда, а не только по ситуации. Но также и расслабиться могу при первой возможности)) имея _свои_ рамки. О них важно помнить. И полезно задумываться, почему, например, нельзя как блядь фоткаться в ОАЭ. Потому что нигде нельзя для нормальной женщины. То, что где-то за это не наказывают, значит лишь то, что это привычное попустительство. Это просто оборзение в благоприятных условиях. В ресторане ведем себя так, в пивной - эдак. А можно и в пивной как в ресторане, потому что это просто нормально, правда же? Но и в пивной не надо выделываться так, чтоб люди чувствовали себя некомфортно. Карочи, уместность - наука очень тонкая) чтоб и другим хорошо, и тебе хорошо.
    Сандра Филиппова
    Бывали случаи, когда неуместное поведение людей по итогу оказывалось целой интересной чертой их личности, обратной стороной, положительной. Некоторым можно) но это заслужить надо.
    katty_gdv
    я стараюсь соблюдать нормы. В принципе, никаких норм, ограничивающих мою свободу нет. А неуместные люди меня ставят в ступор. Я не всегда быстро соображаю, как ответить на неуместный вопрос, например. Стараюсь избегать общения с людьми, от которых не знаешь, чего ожидать.
    dmitrii_boiko40
    Женщины и были созданы, чтоб в них "тыкали". Посмотрите, что происходит, когда женщины начинают лезть в политику, например (Меркель, Хиллари).
    aria7711
    Шикарная, разгромная статья!

    Не поняла только, там Боня и Шишкова на фото?

    Прославленную Анну Калашникову узнала сразу.
    Галина Громыко
    Меня всегда раздражало, что многие туристы, приезжая в Абхазию, любили в общественные места в пляжном виде приходить. Сиськи, пузо наружу. Отвратительное зрелище. А потом девушки удивлялись, что к ним как к путанам местные относятся

    Я бы не тратила деньги на этих унылых сосок. Что у мужчин в голове когда они на такое тратятся?
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