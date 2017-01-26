Выставка-распродажа русских девок в ОАЭ
Давно всем понятно, что модель и проститутка -- слова-синонимы. Если в 90-х некоторые модели могли ещё хоть как-то оправдаться достойными гонорарами, то сегодня, когда им платят копейки, все понимают, на какие деньги тёлки путешествуют по миру и делают отвратительные себяшки на фоне достопримечательностей.
Больше фото -- больше сисек и писек -- больше лайков и подписчиков -- выше рейтинг. А, значит, и цена за отсос, анал и прочие извращения.
Фото: mp3klip.com
Многие западные СМИ сегодня обсуждают русских инстаграмщиц, называя их проститутками.
Это у нас они -- чёрные дыры соцсетей, а во всём мире их оценивают правильно -- продажные бабы.
Как протекает жизнь модели?
Она, собрав чемодан, летит на модный показ. На самом деле, показ тут -- лишь ширма. Девушку заранее покупают, чтобы поселив в отеле, трахать круглыми сутками, выпуская на прилегающий пляж -- сделать парочку снимков для Инстаграма.
Модель-проститутка моется, красится, выходит на балкон или, в лучшем случае, в кафе, делает пару снимков, и -- снова сосать и трахаться.
Фоточки вывешиваются в соцсетях, чтобы показать, насколько модель успешна, самодостаточна и, главное, что дорого стоит.
Фото: Инстаграм
Если девушку всё-таки можно вывезти заграницу, то вот тупого колхоза извести из неё нельзя. Колхоз -- это не только аттестат с тройками, это, скорее, чувство уместности, о котором я часто вам говорю.
В Амстердаме, например, есть Красные фонари. Там проститутки стоят в витринах -- это уместно. Наши модели уместности не понимают -- они неуместны всюду.
Например, на днях наши модели слетелись в ОАЭ на фотосъёмку.
Ну, типа модный показ и всё такое, как я описала по схеме выше. Некоторых из них поселили в семейный отель, на фоне которого -- ввиду загруженного графика, видимо -- девушки стали делать себяшки.
Работали, устали, выбежали на балкон покурить, сделали снимок.
Фото: Инстаграм
Заметив небывалое обилие инстаграмных тэгов, ведущих на название отеля, управляющие Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah зассали. Гостиница-то семейная, а кто захочет жить в ней, если там -- проститутки?!
«ОАЭ -- арабская страна. Мы не хотим видеть название нашей гостиницы под снимками полуобнаженных девушек в соцсетях», -- заявил представитель отеля.
Наши тёлки пока затаились. Видимо, работают головой. Впрочем, я подозреваю, что они скажут -- девки даже не поймут, о чём речь.
Неуместно трахаться в семейном отеле со спонсорами. Неуместно пилить свои сиськи из арабской страны. Неуместно вообще называть себя звездой Инстаграма, если по-сути ты являешь чёрной дырой между ног.
Вы соблюдаете нормы, которые приняты в обществе, или лезете в чужой монастырь со своим уставом? Как вы относитесь к неуместным людям?
Больше фото -- больше сисек и писек -- больше лайков и подписчиков -- выше рейтинг. А, значит, и цена за отсос, анал и прочие извращения.
Фото: mp3klip.com
Многие западные СМИ сегодня обсуждают русских инстаграмщиц, называя их проститутками.
Это у нас они -- чёрные дыры соцсетей, а во всём мире их оценивают правильно -- продажные бабы.
Как протекает жизнь модели?
Она, собрав чемодан, летит на модный показ. На самом деле, показ тут -- лишь ширма. Девушку заранее покупают, чтобы поселив в отеле, трахать круглыми сутками, выпуская на прилегающий пляж -- сделать парочку снимков для Инстаграма.
Модель-проститутка моется, красится, выходит на балкон или, в лучшем случае, в кафе, делает пару снимков, и -- снова сосать и трахаться.
Фоточки вывешиваются в соцсетях, чтобы показать, насколько модель успешна, самодостаточна и, главное, что дорого стоит.
Фото: Инстаграм
Если девушку всё-таки можно вывезти заграницу, то вот тупого колхоза извести из неё нельзя. Колхоз -- это не только аттестат с тройками, это, скорее, чувство уместности, о котором я часто вам говорю.
В Амстердаме, например, есть Красные фонари. Там проститутки стоят в витринах -- это уместно. Наши модели уместности не понимают -- они неуместны всюду.
Например, на днях наши модели слетелись в ОАЭ на фотосъёмку.
Ну, типа модный показ и всё такое, как я описала по схеме выше. Некоторых из них поселили в семейный отель, на фоне которого -- ввиду загруженного графика, видимо -- девушки стали делать себяшки.
Работали, устали, выбежали на балкон покурить, сделали снимок.
Фото: Инстаграм
Заметив небывалое обилие инстаграмных тэгов, ведущих на название отеля, управляющие Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah зассали. Гостиница-то семейная, а кто захочет жить в ней, если там -- проститутки?!
«ОАЭ -- арабская страна. Мы не хотим видеть название нашей гостиницы под снимками полуобнаженных девушек в соцсетях», -- заявил представитель отеля.
Наши тёлки пока затаились. Видимо, работают головой. Впрочем, я подозреваю, что они скажут -- девки даже не поймут, о чём речь.
Неуместно трахаться в семейном отеле со спонсорами. Неуместно пилить свои сиськи из арабской страны. Неуместно вообще называть себя звездой Инстаграма, если по-сути ты являешь чёрной дырой между ног.
Вы соблюдаете нормы, которые приняты в обществе, или лезете в чужой монастырь со своим уставом? Как вы относитесь к неуместным людям?
Просто резервирую
Как она живет в этом вечном позоре,
Вика Боня – уже само это сочетание несет криминальный оттенок (Бони и Клайд).
Боня – женщина, известная сейчас в узких кругах тем, что за ней постоянно тянется шлейф прошлых прегрешений, скандалов и интриг, которых не мало: вечные разборки, суды, сплетни, грязь.
Ее популярность, как говорится, с душком.
И какой уважающий себя мужчина это выдержит.
Даже управляющие отелей не выдерживают.
Скорее, эта проблема на совести спонсоров.
Ну а отель тоже лицемеры. А то они не видят кого селят.
отработали тихонько и домой
Edited at 2017-01-26 08:11 am (UTC)
все же всё понимают
Они не достойны никакого обсужденя... даже говорить о них не хочется. Позор нации и новый повод пообсуждать русских в иностранных сми
А на счет девиц я задаюсь вопросом: в какой момент происходит этот щелчок в голове девушки, что деньги и близость к luxury-жизни становятся важнее чувства собственного достоинства?
собственное достоинство они видят в наличии дорогой сумки в руках
где модели, а где эти
Очень липучие девки, с такими неприлично сидеть даже за одним столиком. Про них действительно все уже знают.
Этим барышням надо было в тряпки укутаться? По местным-то традициям. Ничо страшного, переживут арабы. Тем более, что за каждую минуту пребывания уплачено. Выгнали бы их сразу, и всё. Не то не видели наивные святоши, кто к ним в отель приехал.
Бездна лицемерия и двойных стандартов.
насчет телок, они идут на инсаграмную жизнь, понимая что им не светит что-то большее в реальном мире. знакома только с одной такой моделью, сдвиг в голове у нее лет с 14, сначала с мамой по клубам ходила, потом со знакомыми теперь через инстаграм летает на курорты. образование 9 классов, на всех смотрит как на говно, себя считает успешной и состоявшейся.
важное )
Edited at 2017-01-26 08:36 am (UTC)
Не поняла только, там Боня и Шишкова на фото?
Прославленную Анну Калашникову узнала сразу.
тем более, по именам
Я бы не тратила деньги на этих унылых сосок. Что у мужчин в голове когда они на такое тратятся?
что же ещё