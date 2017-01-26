Выставка-распродажа русских девок в ОАЭ

Просто резервирую Reply

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Слышала эту скандальную историю, связанную с недавноброшенной Боней.

Как она живет в этом вечном позоре,

Вика Боня – уже само это сочетание несет криминальный оттенок (Бони и Клайд).

Боня – женщина, известная сейчас в узких кругах тем, что за ней постоянно тянется шлейф прошлых прегрешений, скандалов и интриг, которых не мало: вечные разборки, суды, сплетни, грязь.

Ее популярность, как говорится, с душком.

И какой уважающий себя мужчина это выдержит.

Даже управляющие отелей не выдерживают. Reply

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грязь -- лучшее определение для таких Reply

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Такое впечатление, что они могут выбирать отель. Куда привезли, туда и привезли. Или ей что, отказываться?))) типа это семейный отель, я там жить не буду, потому что я путана.

Скорее, эта проблема на совести спонсоров.

Ну а отель тоже лицемеры. А то они не видят кого селят. Reply

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ну, хотя бы можно не вываливать телеса в семейном отеле и на прилегающей территории

отработали тихонько и домой Reply

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интересно, а с ценой качество растет не? Reply

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ну какое там качество бгг Reply

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В чужой монастырь со своим уставом не лезу. Уважаю правила чужих стран,городов, монастырей. Это такт и правила хорошего тона для мало-мальски думающего человека. К неуместным людям отношусь в зависимости от степени неуместности. От терпимости до отвращения. Reply

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Соглашусь с Вашим мнением.... =) Голова дана, чтоб думать ей, а не только глубину возможностей показывать! ))))))



Edited at 2017-01-26 08:11 am (UTC) Reply

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Я вот и думаю, на какие шиши такая роскошная жизнь?))) Если вряд ли им столько платят за съёмки и рекламу отбеливающих полосок для зубов..... XD Reply

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ну естественно

все же всё понимают Reply

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Знакомая так ездила в Дубай. Поселили в отеле, оплачивали проживание, если тебя кто-то выбрал из спонсоров и ты согласна, то еще заработаешь денег. Если ты против, никто настаивать не будет, но вернешься с пустым кошельком. Я нейтрально отношусь к этим девушкам, с некоторой брезгливостью. А вот мужчин, которые ведутся на них, не уважаю, сразу в моих глазах падают. Reply

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что проститутки, что их клиенты -- одна грязь Reply

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Они не достойны никакого обсужденя... даже говорить о них не хочется. Позор нации и новый повод пообсуждать русских в иностранных сми Reply

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ссанными тряпками? ) Reply

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а я хотела бы быть такой "шЫкарной", но только не в ОАЭ. Я слышала, там за проституцию и даже подозрение в этом - сразу тюрьма. Посмотрела на эти фотки и решила, что я слишком скромная и даже беспонтовая. Мне понравилось летнее платье и особенно зеленый халат :) Reply

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вряд ли в дубаи наказывают за это Reply

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В принципе, не нравится, когда "гости" не соблюдают местные традиции и нормы поведения - как у нас в стране, так и за рубежом.



А на счет девиц я задаюсь вопросом: в какой момент происходит этот щелчок в голове девушки, что деньги и близость к luxury-жизни становятся важнее чувства собственного достоинства? Reply

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у них смещены моральные ценности

собственное достоинство они видят в наличии дорогой сумки в руках Reply

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Видела я таких моделей) Часто летаю в Милан, и последний раз видела стайку молоденьких девочек. И вроде как можно подумать, что на показ летят: худенькие, тоненькие, молоденькие. Но выдавали их татуировки, наращенные ресницы и сделанные губы. В мою давнюю юность был короткий опыт хождения по кастингам. Так там даже крашенные волосы, макияж были табу по контракту. Не говоря уже про тату, пирсинг и другие модификации тела. Reply

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ну естественно же

где модели, а где эти Reply

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С неуместными девицами не завязываю никаких знакомств, дружб, разговоров. Они и вправду везде и норовят перезнакомиться со всеми, кто может вывести их на контакт с обеспеченными мужчинами.

Очень липучие девки, с такими неприлично сидеть даже за одним столиком. Про них действительно все уже знают. Reply

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причем, ума им не хватает прикрывать свои намерения. Reply

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Во время последнего отдыха плавали на яхте в компании, где была одна инста стар (как потом узнала), не со спонсором, к друзьям приехала. Но бедная девочка. пока все отдыхали она переодела пять купальников и непрерывно фоткалась, реально из часов 6, что мы катались - 5 часов занял фото сет. Ну это же жизнь ради инстаграма какая-то... Reply

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бедненькая ) Reply

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А я думала, они просто хорошо замужем, ну или женихи у них состоятельные. А тут - проститутки! Лена, ты разбила мои иллюзии. Reply

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женихов на всех не хватает бгг Reply

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Соблюдаю, но меня по арабским курортам никто не возит. Повезли бы, другой разговор.



Этим барышням надо было в тряпки укутаться? По местным-то традициям. Ничо страшного, переживут арабы. Тем более, что за каждую минуту пребывания уплачено. Выгнали бы их сразу, и всё. Не то не видели наивные святоши, кто к ним в отель приехал.



Бездна лицемерия и двойных стандартов. Reply

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Ну как же проститутки могут быть моделями? Модели счас на неделе моды. 😁

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на неделе траха, ага Reply

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соблюдаю нормы, прежде чем лететь в какую-то страну изучаю, хотя бы обзором историю и традиции - это интересно, помогает понять окружающих их поведение и не нарваться на неприятности.



насчет телок, они идут на инсаграмную жизнь, понимая что им не светит что-то большее в реальном мире. знакома только с одной такой моделью, сдвиг в голове у нее лет с 14, сначала с мамой по клубам ходила, потом со знакомыми теперь через инстаграм летает на курорты. образование 9 классов, на всех смотрит как на говно, себя считает успешной и состоявшейся.

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гордое насекомое бгг

важное ) Reply

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Никакой закон не нарушен значит проблем нет. Руководство отеля может пойти лесом со своими претензиями. Reply

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а может и не идти, а внести таких постояльцев в бан Reply

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Ну какбе стараюсь соблюдать, да, но в меру. Стараюсь мягко "отвоевать" себе приемлемый уровень комфортности, который не будет оскорблять чувства ближних. В арабской стране сиськи не вывалю ровно так же, как и в России, т.к. некоторые рамки приличий у уместности, считаю, должны характеризовать человека всегда, а не только по ситуации. Но также и расслабиться могу при первой возможности)) имея _свои_ рамки. О них важно помнить. И полезно задумываться, почему, например, нельзя как блядь фоткаться в ОАЭ. Потому что нигде нельзя для нормальной женщины. То, что где-то за это не наказывают, значит лишь то, что это привычное попустительство. Это просто оборзение в благоприятных условиях. В ресторане ведем себя так, в пивной - эдак. А можно и в пивной как в ресторане, потому что это просто нормально, правда же? Но и в пивной не надо выделываться так, чтоб люди чувствовали себя некомфортно. Карочи, уместность - наука очень тонкая) чтоб и другим хорошо, и тебе хорошо. Reply

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Бывали случаи, когда неуместное поведение людей по итогу оказывалось целой интересной чертой их личности, обратной стороной, положительной. Некоторым можно) но это заслужить надо. Reply

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я стараюсь соблюдать нормы. В принципе, никаких норм, ограничивающих мою свободу нет. А неуместные люди меня ставят в ступор. Я не всегда быстро соображаю, как ответить на неуместный вопрос, например. Стараюсь избегать общения с людьми, от которых не знаешь, чего ожидать. Reply

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нет ощущения, что они психбольные?



Edited at 2017-01-26 08:36 am (UTC) Reply

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Женщины и были созданы, чтоб в них "тыкали". Посмотрите, что происходит, когда женщины начинают лезть в политику, например (Меркель, Хиллари). Reply

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тыкали за деньги? Reply

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Шикарная, разгромная статья!



Не поняла только, там Боня и Шишкова на фото?



Прославленную Анну Калашникову узнала сразу. Reply

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я их не знаю

тем более, по именам Reply

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Меня всегда раздражало, что многие туристы, приезжая в Абхазию, любили в общественные места в пляжном виде приходить. Сиськи, пузо наружу. Отвратительное зрелище. А потом девушки удивлялись, что к ним как к путанам местные относятся



Я бы не тратила деньги на этих унылых сосок. Что у мужчин в голове когда они на такое тратятся? Reply

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говно в голове у них

что же ещё Reply

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Пробки и маргарин в голове Reply

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