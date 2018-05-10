Да, мерзко. И абсурдно, ведь Серебренников же признался вроде? Reply

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Вроде бы из всех призналась только бухгалтер.



Не в защиту. Но одной интуиции мало. Могу в разное верить.

И в то что брали деньги.

И в то что просто не могли правильно оформить документы, а рассчитываться нужно было или налом или с нарушением статей.





Меня тоже брали и задавали такие вопросы, что нормального ответа дать я не мог. Спрашивали качественно, по делу.

Если бы был ОЧЕНЬ нужен, то меня бы точно посадили бы. Но я не серебренников, и на бюджетных деньгах никогда не сидел.



Вообщем, виноват он, хотя бы и потому что оформлял документы на русское авось, на итак сойдет, с надеждой на фамилию, на положение на Канны. Или то что доверился людям, которые реально могли воровать. Я вот во второе интуитивно склоняюсь. Он творческий человек, и ему все остальное " не важно". А важно всё. Деньги не маленькие, и не твои.



В противном случаи смог бы объясниться. Да не может. Бухгалтер опять же... женщина слабая впечатлительная- показывает на них. Может быть и не по делу. Reply

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Напомнило выход нынешнего мэра Киева на какой-то из кинопремий в США с табличкой в поддержку Украины. Одно сплошное недоумение и позор. Reply

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Неньку надо не поддерживать, а держать.

Иначе она сама себя угробит...)



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Вот да, ведь просто же на весь мир сказали, что в России все плохо и несправедливо этой «поддержкой». Действительно, почему бы и не унизиться на одном из главных мировых кинособытий? Небось на бюджетные деньги ещё приехали. Reply

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естественно на бюджетные Reply

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Фу ты.... На Зверя подумала - Зеленский.... хотя разницы нет, судя по всему..... говно везде одинаково. Reply

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да, рома зря влез Reply

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Так у них логика простая - одним можно пилить, а другим нет. Конечно несправедливо. Надо дать всем возможность пилить! Reply

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лучше не давать никому Reply

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Лично я - приветствую. Это ведь против режима. А что такое режим? Это реставрация, раздел активов мимо меня и основной массы народа. В точности, как предсказал экс председатель РВСР. И главное - неэффективно. Вот моей семье заводов и пароходов не досталось, а деньги в 91м конфисковали. И куда дели? Я этого простить не могу, не получается у меня... Значит - этот режим должен быть свергнут, уничтожен, а люди его представляющие, от чиновников до крупной буржуазии - и их дети и семьи должны быть наказаны. Как? Я думаю как в 1917м, не меньше. ... Поэтому - никакой поддержки а наоборот. Стреть их в порошек. Любыми способами. Любыми.

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это не против режима, это против совести Reply

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Удивляет другое, как он снял фильм сидя под арестом дома. Его ж со съемок увезли Reply

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гений же Reply

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В точку. Кратко, конкретно, своими именами. Респект. Reply

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Меня вообще поражают люди, которые пытаются защитить Серебренникова. Это же все элементарно доказывается. Есть учет, есть отчетность, должны быть документы, берешь деньги - должен за них отчитаться. Reply

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Может у них документы бухгалтерские есть. Просто переводили деньги в обнальные конторы, а не за действительно оказанные услуги. Reply

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Мда...от Ромы Зверя я такого не ожидала. Разочарована. Reply

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А в чем разочарованы-то?.... Не вижу повода. Reply

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Старо как мир. Тот же трюк использовал хений Тарковский. Когда ему бабло не давали на его депрессивные бродилки-орал на Западе "Хения душат". И тут же получал все чего хотел. В том числе " признание" на Западе, как хений борющийся с системой. По его методике и этих нынешних в академиях учат, видимо. Reply

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Хений - очень смешное слово )))))))) Reply

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прыганье с лозунгами на международном мероприятии неприемлемо. посылание на кинофестиваль не пойми чего - также неприемлемо. Reply

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Ты не в концлагере, вася. Расслабь булки. На каннский фестиваль можно присылать что угодно, отбирают они сами. И прыгать можно с лозунгами где угодно. В США можно ходить в майке с надписью "Трамп - преступник". И это прекрасно, пойми это,.



Edited at 2018-05-10 06:41 pm (UTC) Reply

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Да..

и Петя Скворцов - ведь реально талантливый парень, на фото Reply

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Я обожаю ваши статьи. И эта опять правдива до невозможности. Reply

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