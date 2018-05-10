78 position in rating

Мерзавцы

Ни для кого не секрет, что фильм Кирилла Серебренникова «Лето» -- говнище полное. Эталонное, я бы сказала, и хрестоматийное. Художественной ценности в ленте едва наберётся на три копейки, а всё остальное -- попил бабла.

Тем не менее, фильм притащили в Канны на фестиваль. Туда же приехали безмозглые актрисульки, задействованные в ленте:


Фото: Соцсети

Бинго, это именно то, о чём я всегда говорю: ты можешь снять полное говно, но если ты против Путина, за говно дадут премию, как за величайшее достижение искусства.


Тео Ю, Ирина Старшенбаум, Рома Зверь и Шарль-Эврар Чехов превратили свой выход в Каннах в акцию поддержки Кирилла Серебренникова.


Фото: Соцсети

Напомню, режиссёр сидит под домашним арестом за распил государственного бабла. Замечу, что вся несправедливость с Серебренниковым лишь в том, что сидит он дома, а не в СИЗО, куда его действительно следовало бы посадить.

В День Победы в Каннах тупоголовые девки и пахнущие анальным сексом ребята требовали свободу Кириллу Серебренникову. В России же -- тирания, мать её, поэтому «справедливости» можно добиться только на Западе!


Фото: Соцсети

Вы знаете, я не особая поклонница того, как пилят бабло в России. Но к счастью, уголовное дело против Серебренникова -- малый лучик надежды, что у нас в стране есть закон. Закон, по которому наказывают ворьё -- пусть, даже домашним арестом.

И мне отвратительны попытки вот этих вот «селебрунов» доказать, что перед законом не все равны.

Нет, эти ребятки не вышли отстаивать мальчишку-карманника или девочку-проститутку, которая убила клиента, когда он пытался убить её. Они не вышли с плакатами на защиту свободы слова. Они приехали с плакатом про Серебренникова, чтобы убедить весь мир, как в России плохо.

Мерзко всё это. Как вы относитесь к этой выходке актрисулек?

Канал анонсов и новостей блога в мессенджере Telegram


Tags: , , , , , , ,
Subscribe to  miss_tramell

Recent Posts from This Journal

  • Облажалась!

    Надеюсь, ни у кого нет сомнений, что любое шоу -- это про деньги? Евровидение -- не исключение. Организаторы собирают довольно средненьких…

  • Замужем. Анфакбл.

    Среднестатистическая курица, выскочив замуж и расплодившись, меняет стиль пьяной птушницы на стиль Cute Mom. Ну, или хорошенькой мамочки, если…

  • Не будь вонючкой!

    Когда я работала в офисе, мне приходилось ездить в метро в час пик. Знаете, что меня больше всего в этом процессе раздражало и изумляло одновременно?…

  • Давайте помнить

    Знакомьтесь: Диана Мелисон -- российская порноактриса. Прошу не путать с девушками, которые себя в трусах в Инстаграме. Диана действительно работает…

  • Для кого корпоративчик-то?

    Я уже писала, что Красная площадь была неделю закрыта. Мы, народ -- хозяева Земли Русской, были вынуждены топтаться возле ограды. И даже в День…

  • Ленточка в мозгах

    Любую, самую благую идею у нас в России любят утрировать так, что поминки превращаются в свадьбу. Не знаю, как у вас выходит так сделать. Надеюсь…

  • Алина

    Когда я слышу имя Алина, первое и, пожалуй, единственное, что приходит на ум, -- это образ Алины Кабаевой. Фото: Рамблер/новости Это имя редко…

  • Предательство -- самый страшный грех

    Вчера вы меня удивили. Вместо здравого смысла, я увидела как лепят горбатого. Ну, надо же, какая Этери Тутберидзе гадина, раз рассказала истинную…

  • Насосали на инаугурацию

    В России последние 15 лет ничего не меняется. В очередной раз Путин стал президентом. В очередной раз холуи устроили из любого мероприятия с его…

promo miss_tramell январь 12, 2012 22:39
Buy for 9 000 tokens
Реклама в блоге
Если у вас стоит задача не просто отработать рекламный бюджет и отделаться, а сделать так, чтобы информация о ваших товарах или услугах принесла результат в виде роста продаж и узнаваемости бренда, вы можете разместить свой рекламный пост у меня в блоге. Мой блог -- один из самых популярных в ЖЖ.…
  • 116 comments
    • :
    Previous Entry
    Next Entry
    ← backward
    forward →
    irinapud

    Да, мерзко. И абсурдно, ведь Серебренников же признался вроде?

    chessplace
    Вроде бы из всех призналась только бухгалтер.

    Не в защиту. Но одной интуиции мало. Могу в разное верить.
    И в то что брали деньги.
    И в то что просто не могли правильно оформить документы, а рассчитываться нужно было или налом или с нарушением статей.


    Меня тоже брали и задавали такие вопросы, что нормального ответа дать я не мог. Спрашивали качественно, по делу.
    Если бы был ОЧЕНЬ нужен, то меня бы точно посадили бы. Но я не серебренников, и на бюджетных деньгах никогда не сидел.

    Вообщем, виноват он, хотя бы и потому что оформлял документы на русское авось, на итак сойдет, с надеждой на фамилию, на положение на Канны. Или то что доверился людям, которые реально могли воровать. Я вот во второе интуитивно склоняюсь. Он творческий человек, и ему все остальное " не важно". А важно всё. Деньги не маленькие, и не твои.

    В противном случаи смог бы объясниться. Да не может. Бухгалтер опять же... женщина слабая впечатлительная- показывает на них. Может быть и не по делу.
    yanika_solnce
    Напомнило выход нынешнего мэра Киева на какой-то из кинопремий в США с табличкой в поддержку Украины. Одно сплошное недоумение и позор.
    0lezhik

    Неньку надо не поддерживать, а держать.
    Иначе она сама себя угробит...)

    francis_queen
    Вот да, ведь просто же на весь мир сказали, что в России все плохо и несправедливо этой «поддержкой». Действительно, почему бы и не унизиться на одном из главных мировых кинособытий? Небось на бюджетные деньги ещё приехали.
    ladushcki
    Фу ты.... На Зверя подумала - Зеленский.... хотя разницы нет, судя по всему..... говно везде одинаково.
    leafom
    Так у них логика простая - одним можно пилить, а другим нет. Конечно несправедливо. Надо дать всем возможность пилить!
    alba_tros_57
    Лично я - приветствую. Это ведь против режима. А что такое режим? Это реставрация, раздел активов мимо меня и основной массы народа. В точности, как предсказал экс председатель РВСР. И главное - неэффективно. Вот моей семье заводов и пароходов не досталось, а деньги в 91м конфисковали. И куда дели? Я этого простить не могу, не получается у меня... Значит - этот режим должен быть свергнут, уничтожен, а люди его представляющие, от чиновников до крупной буржуазии - и их дети и семьи должны быть наказаны. Как? Я думаю как в 1917м, не меньше. ... Поэтому - никакой поддержки а наоборот. Стреть их в порошек. Любыми способами. Любыми.
    paranyushkin
    Удивляет другое, как он снял фильм сидя под арестом дома. Его ж со съемок увезли
    Деньги
    Alexandr Andrienko
    В точку. Кратко, конкретно, своими именами. Респект.
    letnee_utro_o

    Меня вообще поражают люди, которые пытаются защитить Серебренникова. Это же все элементарно доказывается. Есть учет, есть отчетность, должны быть документы, берешь деньги - должен за них отчитаться.
    silvika
    Может у них документы бухгалтерские есть. Просто переводили деньги в обнальные конторы, а не за действительно оказанные услуги.
    Соня Жижка
    Старо как мир. Тот же трюк использовал хений Тарковский. Когда ему бабло не давали на его депрессивные бродилки-орал на Западе "Хения душат". И тут же получал все чего хотел. В том числе " признание" на Западе, как хений борющийся с системой. По его методике и этих нынешних в академиях учат, видимо.
    antiuytopia
    прыганье с лозунгами на международном мероприятии неприемлемо. посылание на кинофестиваль не пойми чего - также неприемлемо.
    star_bomb
    Ты не в концлагере, вася. Расслабь булки. На каннский фестиваль можно присылать что угодно, отбирают они сами. И прыгать можно с лозунгами где угодно. В США можно ходить в майке с надписью "Трамп - преступник". И это прекрасно, пойми это,.

    Edited at 2018-05-10 06:41 pm (UTC)
    annadevi_8
    Да..
    и Петя Скворцов - ведь реально талантливый парень, на фото
    винтик ***
    Я обожаю ваши статьи. И эта опять правдива до невозможности.
    yli_ylia
    Позорище, одним словом, актеришки недоделанные! И ведь с плакатами, поперлись, на красную ковровую…
    а про фильм, Борис Гребенщиков, счёл, что сценарий фильма — «ложь от начала до конца. Мы жили по-другому. (...) Сценарий писал человек с другой планеты». Вот уже смотреть желания нет, видимо и тут позорище будет!
  • 116 comments
    • :
    Previous Entry
    Next Entry
    ← backward
    forward →