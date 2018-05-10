Мерзавцы
Тем не менее, фильм притащили в Канны на фестиваль. Туда же приехали безмозглые актрисульки, задействованные в ленте:
Фото: Соцсети
Бинго, это именно то, о чём я всегда говорю: ты можешь снять полное говно, но если ты против Путина, за говно дадут премию, как за величайшее достижение искусства.
Тео Ю, Ирина Старшенбаум, Рома Зверь и Шарль-Эврар Чехов превратили свой выход в Каннах в акцию поддержки Кирилла Серебренникова.
Фото: Соцсети
Напомню, режиссёр сидит под домашним арестом за распил государственного бабла. Замечу, что вся несправедливость с Серебренниковым лишь в том, что сидит он дома, а не в СИЗО, куда его действительно следовало бы посадить.
В День Победы в Каннах тупоголовые девки и пахнущие анальным сексом ребята требовали свободу Кириллу Серебренникову. В России же -- тирания, мать её, поэтому «справедливости» можно добиться только на Западе!
Фото: Соцсети
Вы знаете, я не особая поклонница того, как пилят бабло в России. Но к счастью, уголовное дело против Серебренникова -- малый лучик надежды, что у нас в стране есть закон. Закон, по которому наказывают ворьё -- пусть, даже домашним арестом.
И мне отвратительны попытки вот этих вот «селебрунов» доказать, что перед законом не все равны.
Нет, эти ребятки не вышли отстаивать мальчишку-карманника или девочку-проститутку, которая убила клиента, когда он пытался убить её. Они не вышли с плакатами на защиту свободы слова. Они приехали с плакатом про Серебренникова, чтобы убедить весь мир, как в России плохо.
Мерзко всё это. Как вы относитесь к этой выходке актрисулек?
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Да, мерзко. И абсурдно, ведь Серебренников же признался вроде?
Не в защиту. Но одной интуиции мало. Могу в разное верить.
И в то что брали деньги.
И в то что просто не могли правильно оформить документы, а рассчитываться нужно было или налом или с нарушением статей.
Меня тоже брали и задавали такие вопросы, что нормального ответа дать я не мог. Спрашивали качественно, по делу.
Если бы был ОЧЕНЬ нужен, то меня бы точно посадили бы. Но я не серебренников, и на бюджетных деньгах никогда не сидел.
Вообщем, виноват он, хотя бы и потому что оформлял документы на русское авось, на итак сойдет, с надеждой на фамилию, на положение на Канны. Или то что доверился людям, которые реально могли воровать. Я вот во второе интуитивно склоняюсь. Он творческий человек, и ему все остальное " не важно". А важно всё. Деньги не маленькие, и не твои.
В противном случаи смог бы объясниться. Да не может. Бухгалтер опять же... женщина слабая впечатлительная- показывает на них. Может быть и не по делу.
Неньку надо не поддерживать, а держать.
Иначе она сама себя угробит...)
Деньги
Re: Деньги
Товарищ, продолжайте...)
Меня вообще поражают люди, которые пытаются защитить Серебренникова. Это же все элементарно доказывается. Есть учет, есть отчетность, должны быть документы, берешь деньги - должен за них отчитаться.
Edited at 2018-05-10 06:41 pm (UTC)
и Петя Скворцов - ведь реально талантливый парень, на фото
а про фильм, Борис Гребенщиков, счёл, что сценарий фильма — «ложь от начала до конца. Мы жили по-другому. (...) Сценарий писал человек с другой планеты». Вот уже смотреть желания нет, видимо и тут позорище будет!